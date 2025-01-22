نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان يُعزي الرئيس التركي في ضحايا الحريق الذي اندلع في منتجع بولاية بولو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، إثر اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب