الدوري الألماني (19): بوروسيا دورتموند يستقبل بريمن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل بوروسيا دورتموند منافسه فيردربريمن ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وبنفس التوقيت يلتقي فرايبورغ وبايرن ميونيخ، وماينز مع شتوتغارت، وأوجسبورغ مع هايدنهايم، ولايبزيج مع باير ليفركوزن، فيما يلعب بوروسيا مونشنغلادباخ مع بوخوم الساعة 20:30.

أمس، تعادل فولفسبورغ وهولشتاين كيل بهدفين لكل فريق في افتتاح مباريات هذه المرحلة.

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 45 نقطة

2- باير ليفركوزن: 41 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 36 نقطة

4- شتوتغارت: 32 نقطة

5- لايبزيج: 31 نقطة