نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (19): بوروسيا دورتموند يستقبل بريمن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يستقبل بوروسيا دورتموند منافسه فيردربريمن ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وبنفس التوقيت يلتقي فرايبورغ وبايرن ميونيخ، وماينز مع شتوتغارت، وأوجسبورغ مع هايدنهايم، ولايبزيج مع باير ليفركوزن، فيما يلعب بوروسيا مونشنغلادباخ مع بوخوم الساعة 20:30.
أمس، تعادل فولفسبورغ وهولشتاين كيل بهدفين لكل فريق في افتتاح مباريات هذه المرحلة.
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 45 نقطة
2- باير ليفركوزن: 41 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 36 نقطة
4- شتوتغارت: 32 نقطة
5- لايبزيج: 31 نقطة