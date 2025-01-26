وزيرة التنمية المحلية تهنئ شيخ الأزهر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 12:32 مساءً - بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقية تهنئة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري الإسراء والمعراج .. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات ، وأضافت الدكتورة منال عوض : وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .