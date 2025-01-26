اخبار الخليج / اخبار الإمارات

كيليان مبابي يسجل الهاتريك الأول بقميص ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

كيليان مبابي يسجل الهاتريك الأول بقميص ريال مدريد

نشكركم على متابعتكم خبر كيليان مبابي يسجل الهاتريك الأول بقميص ريال مدريد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 01:58 صباحاً - نجح الفرنسي كيليان مبابي بالتوقيع على أولهاتريك له بقميص ريال مدريد، وقاد الفريق الملكي إلى الفوز 3-0 في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

سجل كيليان مبابي أهدافه في الدقائق (30، 57، 90 من جزاء).

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة مبتعداً في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي تعثر بالتعادل أمام فياريال 1-1.

ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 15 هدفاً في وصافة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر الهدافين.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا