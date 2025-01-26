كيليان مبابي يسجل الهاتريك الأول بقميص ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 01:58 صباحاً - نجح الفرنسي كيليان مبابي بالتوقيع على أولهاتريك له بقميص ريال مدريد، وقاد الفريق الملكي إلى الفوز 3-0 في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

سجل كيليان مبابي أهدافه في الدقائق (30، 57، 90 من جزاء).

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة مبتعداً في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي تعثر بالتعادل أمام فياريال 1-1.

ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 15 هدفاً في وصافة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر الهدافين.