رئيس لبنان يدعو سكان الجنوب لضبط النفس والثقة بالجيش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 12:32 مساءً - دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، سكان القرى الجنوبية إلى ضبط النفس، على خلفية تطور الأحداث في جنوب البلاد.

وقال "عون": "أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق وأدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأكد أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة وأنه يتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقهم وكرامتهم.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخص في حولا جنوبي البلاد وإصابة 9 آخرين بجروح، ونقلهم إلى مستشفى تبنين الحكومي لتلقى العلاج.

وأضافت الصحة اللبنانية، إصابة 8 أشخاص بجروح في كفر كلا، ونقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج.