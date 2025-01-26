مديرة الإعلام الخارجي بسلطنة عمان: العلاقات المصرية العمانية تتسم بالعمق والقوة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 12:32 مساءً - أكدت شيخة بنت أحمد المحروقي مدير عام الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام العمانية أن العلاقات التي تجمع جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان تتسم بالعمق والقوة في كافة المجالات سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي بين مواطني البلدين، ويمكن وصفها بأنها "لا مثيل لها في العلاقات بين الدول".

وقالت شيخة بنت أحمد المحروقي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب- إن سلطنة عمان تشرف بالمشاركة السنوية في فعاليات معرض الكتاب الذي يعد واحدا من أعرق وأقدم وأهم المعارض بالمنطقة، مشيرة إلى خصوصية مشاركة السلطنة هذا العام لكونها ضيف شرف المعرض.

واستطردت قائلة: " حتى وإن شاركت سلطنة عمان كضيف شرف، إلا أن السلطنة لا تشعر أبدا بأنها ضيفة في جمهورية مصر العربية، فالعلاقة بين البلدين يصل مداها إلى ما يمكن وصفه بأنه لا مثيل لهذه العلاقة".

وتابعت: "أن مواطني سلطنة عمان لا يشعرون أبدا بأنهم غرباء في مصر.. لأننا تتلمذنا وكبرنا ونشأنا على أيدي المصريين، وفضل المصريين على الشعب العماني كبير".. منوهة كذلك إلى مواقف قيادتي البلدين المشرفة تجاه بعضهما، مستذكرة في هذا الصدد قرار السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه باقتطاع ربع رواتب موظفي السلطنة إبان حرب أكتوبر للتبرع بها لصالح مصر.

وأبرزت أنه بالنظر للفترة الراهنة فإن العلاقات بين البلدين تكتسب زخمًا وقوة، وليس أدل على ذلك من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطنة كما بادله السلطان هيثم بن طارق الزيارة؛ كذلك فقد زارت حرم السلطان هيثم بن طارق جمهورية مصر العربية وبادلتها السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية الزيارة.

وأبرزت مدير عام الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام العمانية أن الاحتفاء المصري بمشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف النسخة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الكتاب دليل واضح على العلاقات المتينة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، مشيرة إلى قدرة الثقافة العمانية على الوصول إلى الوجدان العربي والتأثير فيه مما يسهم في تعريف رواد المعرض بثراء الفكر والإبداع العماني المتجذر عبر التاريخ.

وأوضحت أن المشاركة العمانية تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والمعرفي من خلال التعريف بالإرث الأدبي والثقافي العماني عبر الإصدارات والندوات والجلسات الحوارية، إلى جانب العروض الفنية والموسيقية التي تُظهر جوانب من التقدم العصري الذي تشهده السلطنة في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق.