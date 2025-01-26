نبيه بري: إسرائيل تمعن في انتهاك السيادة اللبنانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 12:32 مساءً - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، أنَّ الشهداء والجرحى الذين ارتقوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العُزل في ميس الجبل وحولا وكفركلا وبليدا وعيترون ويارون ومارون الراس والخيام، صباح اليوم "تؤكد بالدليل القاطع أن إسرائيل تمعن بانتهاك سيادة لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار".

وقال "بري" إن دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل وجراحاتهم هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف النار للتحرك الفوري والعاجل لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتوجه "بري"، بتحية إجلال وتقدير لأبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية قائلًا: "ونحن لا نزال نزفُّ الشهيد تلو الشهيد على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية وكل الوطن، ونقتفي آثار العشرات فلا نجد إلا أثرًا طيبًا لهم وأطيافًا وأحلامًا، بل هم أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون".

وأضاف: "طوبى للأمهات.. طوبى لكم أيها الجنوبيون.. يا حراس حدود أرضنا وسيادتنا واستقلالنا وعناوين عزتنا وكرامتنا وقوتنا.. مُجدَّدًا تؤكدون أنكم كما أنتم عظماء في مقاومتكم، كذلك أنتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنكم عظماء في انتمائكم الوطني، وأن الأرض هي كما العرض ترخص في سبيل الذود عنها أغلى التضحيات وأن السيادة هي فعل يُعاش".

وتابع: "فعلكم اليوم أكد أن مقاييس الوطنية والهُوية والانتماء للبنان الوطن والرسالة والحرية والتحرر هو أنتم وهي الأرض التي تقفون عليها وتذودون بالدفاع عنها بأغلى ما تملكون، مباركةٌ هي الأرض التي تزداد شموخًا اليوم بحضوركم فوق تلالها وحواكيرها وفوق ركام منازلها المدمرة بفعل غطرسة العدو الإسرائيلي وإرهابه، فعلكم اليوم يؤكد أن وطنًا يمتلك عزيمةً كعزيمتكم، وإرادةً كإرادتكم وحبًا للأرض كمثل حبكم، ووفاءً لا يقاس كوفائكم وبأسًا كالجمر لا يداس كبأسكم، هو وطن لابد أن ينتصر".