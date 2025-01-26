حماس: نتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين إلى شمال غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 12:32 مساءً - أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، الذي يمثل مخالفةً وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت حماس، أن الاحتلال يتلكأ بذريعة المحتجزة أربيل يهود، رغم أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها.

وحمّلت الحركة جيش الاحتلال مسؤولية التعطيل في تنفيذ الاتفاق، مؤكدة التواصل مع الوسطاء بكل مسؤولية للتوصل إلى حل يفضي إلى عودة النازحين.

واحتشد آلاف النازحين في وسط غزة استعدادًا للعودة إلى شمالي القطاع، وقضوا ليلتهم على قارعة الطريق وافترشوا الأرض، بانتظار أن يوافق الاحتلال على مرورهم كما كان متفقًا عليه، فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع من الاقتراب من حاجز نتساريم، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل من يقترب منه.

وأوضح يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في محور نستاريم تطلق النار من حين لآخر باتجاه المواطنين، مشيرًا إلى أنه هناك محاولات من العناصر الشرطية الموجودة بضبط الأمن وعدم السماح باندفاع المواطنين صوب المنطقة خشية من وقع مجزرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حال اندفع المواطنون بالآلاف صوب المحور.