الدوري الإنكليزي (23): تشيلسي في ضيافة مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، فيلعب الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ليفربول مع إبسويتش تاون، وساوثهامبتون مع نيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون مع آرسنال، وبورنموث مع نوتينغهام فورست، وبرايتون مع إيفرتون، ويلعب مانشستر سيتي مع تشيلسي الساعة 20:30.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 50 نقطة، يليه آرسنال ونوتينغهام فورست بـ 44 نقطة لكل منهما، وتشيلسي 40 نقطة، ولكل من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد 38 نقطة.