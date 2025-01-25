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الدوري الإنكليزي (23): تشيلسي في ضيافة مانشستر سيتي

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الدوري الإنكليزي (23): تشيلسي في ضيافة مانشستر سيتي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، فيلعب الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ليفربول مع إبسويتش تاون، وساوثهامبتون مع نيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون مع آرسنال، وبورنموث مع نوتينغهام فورست، وبرايتون مع إيفرتون، ويلعب مانشستر سيتي مع تشيلسي الساعة 20:30.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 50 نقطة، يليه آرسنال ونوتينغهام فورست بـ 44 نقطة لكل منهما، وتشيلسي 40 نقطة، ولكل من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد 38 نقطة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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