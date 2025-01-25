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أحمد جودة - القاهرة - رنا رئيس تشوق الجمهور بمسلسل “روح جدو” على منصة شوفها

نشرت الفنانة رانا رئيس عبر حسابها الرسمي على إنستجرام البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “روح جدو”، مشيرة إلى أن العمل أصبح متاحًا الآن للعرض على منصة شوفها، وعلقت قائلة: “اتفرجوا على ياسمين في روح جدو دلوقتي على شوفها.”

رنا رئيس تشوق الجمهور بمسلسل “روح جدو” على منصة شوفها

رنا رئيس تشوق الجمهور بمسلسل “روح جدو” على منصة شوفها

تفاصيل مسلسل "روح جدو"

المسلسل من بطولة رنا رئيس وإسلام إبراهيم، ويشاركهم في البطولة نخبة من الفنانين، منهم عارفة عبد الرسول، إنتصار، حجاج عبد العظيم، إسماعيل فرغلي، وحنان يوسف العمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، ويتكون من 8 حلقات.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي حول دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم.



ويواجه الثنائي سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم، ليكتشفا وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.

كما يُذكر أن حجاج عبد العظيم مستمر في تقديم أعمال فنية متنوعة، ويُعد انضمامه لمسلسل "روح جدو" إضافة جديدة لمسيرته الحافلة بالنجاحات.



والمسلسل يضم مجموعة من الأبطال المميزين ويبدو أنه يجمع بين الكوميديا والفانتازيا، وهو ما ظهر من أجواء البوستر الرسمي، حيث تتوسط رانا رئيس البوستر محاطة بفريق عمل يعكس تنوع الشخصيات والقصة التي تعد الجمهور بتجربة ممتعة ومشوقة.



“روح جدو” يمثل إضافة جديدة لأعمال رانا رئيس التي أصبحت واحدة من أبرز الوجوه الشبابية المميزة على الساحة الفنية في الفترة الأخيرة.