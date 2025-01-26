نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 وغدًا الاثنين 27 يناير 2025: درجات حرارة منخفضة وأمطار متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 26 يناير 2025، وغدًا الاثنين 27 يناير 2025، مشيرة إلى أجواء معتدلة خلال النهار وباردة في الليل، مع أمطار متفرقة في بعض المناطق. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 26 يناير 2025 يسود طقس معتدل الحرارة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية .

الحرارة في . دافئ على جنوب الصعيد و جنوب سيناء .

على و . شديد البرودة في الليل والصباح الباكر، مع احتمالية الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. الأمطار: يتوقع تساقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية ، بورسعيد ، و محافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

قد تكون أحيانًا على مناطق من ، ، و على فترات متقطعة. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ، شمال سيناء ، و مدن القناة ، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى مساءً.

على مناطق من ، ، و ، تمتد إلى مناطق متفرقة من مساءً. تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات. حالة الطقس غدًا الاثنين 27 يناير 2025: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

على مناطق من على فترات متقطعة. انخفاض في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة غدًا: القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 19°، الصغرى 10°.

: العظمى 19°، الصغرى 10°. السواحل الشمالية : العظمى 19°، الصغرى 11°.

: العظمى 19°، الصغرى 11°. شمال الصعيد : العظمى 20°، الصغرى 7°.

: العظمى 20°، الصغرى 7°. جنوب الصعيد: العظمى 24°، الصغرى 10°. نصائح للأسبوع: توخي الحذر عند السفر على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا في الصباح الباكر بسبب الضباب و الشبورة المائية الكثيفة في بعض المناطق.

والسريعة، خصوصًا في الصباح الباكر بسبب و الكثيفة في بعض المناطق. ارتداء الملابس الدافئة خاصة في الليل والصباح الباكر، خصوصًا في سيناء.