نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 26 يناير 2025 واثنين 27 يناير 2025: طقس معتدل نهارًا مع أمطار خفيفة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 26 يناير 2025 وغدًا الاثنين 27 يناير 2025، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدلًا نهارًا في معظم أنحاء البلاد، مع تقلبات جوية ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا الاثنين

الطقس اليوم الأحد:

يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا في كل من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما سيكون دافئًا في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

لكن، في الليل والصباح الباكر، يكون الطقس شديد البرودة في معظم المناطق، مع احتمال وجود صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

تتكون أيضًا شبورة مائية على العديد من الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، كما تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.

أما بالنسبة للأمطار، فيتوقع أن تسقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من الإسكندرية، بورسعيد، وبعض محافظات الوجه البحري، كما أن هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية، شمال سيناء، ومدن القناة.

وتستمر الأمطار الخفيفة مساءً إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما ستنشط الرياح في بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات.

الطقس غدًا الاثنين

سيستمر الطقس معتدلًا نهارًا، ولكن مع انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، وستستمر الأمطار الخفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 27 يناير 2025

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات مئوية.

العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات مئوية. السواحل الشمالية:

العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية. شمال الصعيد:

العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 7 درجات مئوية.

العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 7 درجات مئوية. جنوب الصعيد:

العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات مئوية.

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