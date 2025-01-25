الدوري الإيطالي (22): نابولي وجوفنتوس وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلتقي كومو وأتلانتا الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ونابولي مع جوفنتوس الساعة 20:00، وإمبولي مع بولونيا الساعة 22:45.

أمس، فاز تورينو على كالياري 2-0 في افتتاح مباريات هذه الجولة…

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 50 نقطة

2- إنتر ميلان: 47 نقطة

3- أتلانتا: 43 نقطة

4- لاتسيو: 39 نقطة

5- جوفنتوس: 37 نقطة