نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (22): نابولي وجوفنتوس وجهاً لوجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلتقي كومو وأتلانتا الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ونابولي مع جوفنتوس الساعة 20:00، وإمبولي مع بولونيا الساعة 22:45.
أمس، فاز تورينو على كالياري 2-0 في افتتاح مباريات هذه الجولة…
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 50 نقطة
2- إنتر ميلان: 47 نقطة
3- أتلانتا: 43 نقطة
4- لاتسيو: 39 نقطة
5- جوفنتوس: 37 نقطة