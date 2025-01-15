نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا سيغيب وسام أبو علي عن مواجهة الجونة؟ طبيب الأهلي يجيب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات والتحاليل التي أجراها وسام أبو علي مهاجم الفريق جاءت مطمئنة للغاية، وأكدت سلامته تمامًا.
لماذا سيغيب وسام أبو علي عن مواجهة الجونة؟ طبيب الأهلي يجيب
وأوضح أنه تم التنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الطبي ليتم منحه راحة إضافية، بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية أمس واليوم، وخروجه من قائمة الفريق لمباراة الجونة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.