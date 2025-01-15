انت الأن تتابع خبر الشيباني:لا حاجة لعودة سريعة للاجئين السوريين من ألمانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، لوكالة الأنباء الألمانية في دمشق إنه لا توجد حاجة لعودة اللاجئين السوريين من ألمانيا بشكل سريع.



وأكد الشيباني "أنهم بأمان هناك".



ومن المقرر أن يلتقي الوزير السوري وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه في العاصمة دمشق.



وتابع الشيباني: "اللاجئون الذين استقبلتهم ألمانيا أفضل حالا من الكثير من اللاجئين والنازحين السوريين في مناطق أخرى من العالم".



ويقدر عدد المواطنين السوريين الذين جاءوا إلى البلاد كلاجئين ويعيشون في ألمانيا نحو 975 ألفا، ومعظمهم خلال الحرب الأهلية الدموية التي استمرت أكثر من عقد.



كما اقترحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، السماح للسوريين في ألمانيا بالقيام برحلة لمرة واحدة فقط إلى وطنهم دون أن يؤثر ذلك على وضعهم كلاجئين في ألمانيا، للاطلاع على الأوضاع هناك.



فيما أشار متحدث باسم الوزارة إلى أن تعليمات التقدم بطلب للسماح بتلك الرحلات قيد الإعداد.