انت الأن تتابع خبر من غير دكتور ولا أدوية.. خضروات في المطبخ هتخسسك من غير ما تحس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الطبيب الصيدلاني محمد فواز عن طريق حسابه الرسمي بتطبيق “تيك توك” حول مشروب بسيط من 3 مكونات فقط، والذي بدوره يساعد في تحفيز حركة الأمعاء وفقدان الوزن وإمداد الجسم بالطاقة، موضحًا أنه يجب تناول هذا المشروب قبل تناول الطعام والاستمرار على ذلك لمدة 7 أيام، وذلك حسبما جاء في صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

ويأتي هذا المشروب مكونًا من الخيار والكرفس وعصير الليمون

والذي ويمكن تحضير هذا المشروب عن طريق تقطيع الخضروات ووضعها في الخلاط وإضافة 240 إلى 480 مل من الماء وعصير نصف ليمونة.

كما يعمل الخيار والكرفس والليمون على تنقية الجسم والتخلص من الماء الزائد والنفايات وتحسين صحة الأمعاء، وأشار الدكتور توماس ألويا طبيب الكبد الروسي: “الكبد يساعد على تنظيف السموم من كل الجسم عن طريق الأكل أو التنفس

أهم فوائد الخيار

يتميز الخيار باحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية والماء، ما يمكن أن يكون مفيدا إذا كنت تحاول فقدان الوزن، وتعتبر هذه النسبة العالية من الماء مثالية للحفاظ على الترطيب، ما يجعل الأمعاء أكثر انتظامًا.

هذا إلى جانب أنه مليئ بالألياف، وهو أمر أساسي لتنظيم حركة الأمعاء. وقد وجدت دراسات أن الألياف المعروفة باسم “بكتين”، تساعد على تخفيف الإمساك، فضلًا عن ذلك أنه يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة وقد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، التي تشارك في الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام.

أهم فوائد الكرفس

يعتبر الكرفس كذلك مميز بأنه منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف، ما يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع أسرع، كما أنه يعمل على تحريك النفايات عبر جهازك الهضمي، ومن الفوائد الأخرى لتناوله هي الوقاية من السرطان وألزهايمر، بالإضافة إلى مساعدته على خفض ضغط الدم.

أهم فوائد الليمون

وأخيرًا يساعد الليمون على تحقيق أهداف فقدان الوزن، إذ إنه يتضمن مركبات فلافونويدية، والتي ثبت أنها تقلل من امتصاص الدهون.