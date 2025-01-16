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الدوري البحريني (9): المالكية يواجه المنامة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الخميس، مباريات المرحلة التاسعة من الدوري البحريني بكرة القدم، حيث يلتقي الرفاع الشرقي مع عالي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمالكية مع المنامة بنفس التوقيت.

وتقام غداً، الجمعة، مباراتان لحساب هذه الجولة أيضاً فيلعب المحرق مع الساعة 19:00، والبحرين مع سترة بنفس التوقيت.

وتُختتم مباريات الجولة التاسعة من الدوري البحريني يوم السبت القادم، فيلعب الشباب مع الرفاع الساعة 19:00، والنجمة مع الخالدية الساعة 19:00 أيضاً.

ترتيب فرق المقدمة
1- المحرق: 17 نقطة
2- الخالدية: 15 نقطة
3- الرفاع: 14 نقطة
4- النجمة: 13 نقطة
5- سترة: 13 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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