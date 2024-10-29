الرياضة

سراج الدين: جماهير الأهلي صنعت ملحمة كبيرة أمام العين

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سراج الدين: جماهير صنعت ملحمة كبيرة أمام العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

هنأ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي الجماهير على الفوز أمام العين الإماراتي في مباراة اليوم

اضاف خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أشكر اللاعبين والجهاز الفني للاهلي  وكانوا علي قدر المسئولية وأسعدوا الجماهير".

تابع:" دائمًا جماهير الأهلي تكون خلف الفريق وداعمة له في كل الأوقات".

وواصل:" جماهير الأهلي صنعت ملحمة كبيرة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي".

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا