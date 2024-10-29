نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سراج الدين: جماهير الأهلي صنعت ملحمة كبيرة أمام العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هنأ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي الجماهير على الفوز أمام العين الإماراتي في مباراة اليوم

اضاف خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أشكر اللاعبين والجهاز الفني للاهلي وكانوا علي قدر المسئولية وأسعدوا الجماهير".

تابع:" دائمًا جماهير الأهلي تكون خلف الفريق وداعمة له في كل الأوقات".

وواصل:" جماهير الأهلي صنعت ملحمة كبيرة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي".