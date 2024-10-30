نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد يوفنتوس لمواجهة سهلة نسبيًا أمام نظيره بارما على أرضية استاد أليانز معقل اليوفي، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس المباراة، سعيا لاستعادة ذاكرة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر مواجهتين، بالخسارة أمام شتوتجارت بهدف نظيف في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتعادل أمام إنتر ميلان بأربعة أهداف لكل منهما في الكالتشيو.

في المقابل، يدخل بارما المباراة رافعًا شعار "لابديل عن الفوز"، لتحسين موقفه مبكرًا في ترتيب جدول الدوري الإيطالي، والابتعاد عن مراكز القاع.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 17 نقطة، بينما يأتي بارما في المركز السابع عشر، برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مواجهة يوفنتوس وبارما الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مواجهة يوفنتوس وبارما، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على قناة "AD SPORTS Premium 1".