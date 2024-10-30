نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال سعيد عن شخصيته في وتر حساس: بحبها بشكل شخصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان أحمد جمال سعيد لشخصيته في مسلسل وتر حساس من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



حيث نشر بداية أول مشهد له معلقًا:"أحب أعرفكم على مازن من مسلسل وتر حساس ، أنا بحب الشخصية دي بشكل شخصي جدًا ، يارب تعجبكم".

أحداث وتر حساس

وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.

أبطال مسلسل وتر حساس



يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد



يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد هو مشاركته في مسلسل كامل العدد الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، ومسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة مسلسل كامل العدد:



شهدت أحداث مسلسل "كامل العدد" الحلقة الأخيرة أحداث مشوقة مؤثرة منذ بدايتها، وكشفت ليلى (دينا الشربيني) أن أولادها وأولاد زوجها أحمد (شريف سلامة) هم السبب في كل ما حدث، لتخبر زوجها بكل ما حدث، ويتصالحا أخيرًا، وتعتذر له لإنها لم تصدقّه من البداية.