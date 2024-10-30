نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مات وشقيقه فى الجونة.. هل ستتأخر صلاة الجنازة على الراحل مصطفى فهمي ودفن جثمانه لحين عودة حسين فهمي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى منذ قليل الفنان القدير مصطفى فهمى عن عمر يناهز ٨٢ عامًا والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض وعلى الرغم من خروجه من المستشفى مساء أمس الثلاثاء ولكن تدهورت حالته فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وحتى وصلت الإسعاف كان قضاء الله قد نفذ.

توفى الراحل دون أن يرى شقيقه الفنان القدير حسين فهمى وذلك بسبب تواجد الأخير فى مهرجان الجونة للدورة السابعة

وعلم "دوت الخليج الفني" من مصادره أن حسين فهمي فور معرفته بخبر الوفاة قرر العودة للفور لتشيع جثمان شقيقه إلى مثواه الأخير، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد أو مكان الجنازة.. وهل سينتظر الجثمان عودة شقيقه أم سيشيع إلى مثواه الأخير قبل أن يأتى وهل سيدفن فى مسقط رأسه مدينة حلوان أم لا ؟ وهذا ما سنوافيكم به متابعي دوت الخليج الفنى خلال الساعات القادمة.