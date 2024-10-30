نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هكذا يتم تحديد موعد جنازة وعزاء الفنان مصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل النجم القدير مصطفى فهمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الأخيرة. كان فهمي قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة في شهر أغسطس الماضي استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لجراحة دقيقة في المخ. ورغم جهود الأطباء، استمرت حالته في التدهور حتى إعلان وفاته الذي أثار حزنًا واسعًا في الوسط الفني وبين محبيه.

آخر أعمال مصطفى فهمي في السينما

كان آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل هو فيلم أهل الكهف، الذي حقق نجاحًا لافتًا في دور العرض السينمائية مؤخرًا، وضمّ كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ومحمد فراج، إلى جانب ريم مصطفى، أحمد عيد، وبيومي فؤاد، وهاجر أحمد. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وجسد فيه فهمي أحد الأدوار التي لاقت إعجاب جمهوره.

تفاصيل الجنازة والعزاء

حتى الآن، لم يُعلن عن تفاصيل مراسم الجنازة أو موعد العزاء، ومن المتوقع أن تصدر نقابة المهن التمثيلية بيانًا لتوضيح الترتيبات، احترامًا لرغبة عائلة الفنان الكبير ومحبّيه.

لكن علم "دوت الخليج الفني" من مصادره أن حسين فهمي فور معرفته بخبر الوفاة قرر العودة للفور لتشيع جثمان شقيقه إلى مثواه الأخير، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد أو مكان الجنازة.. وهل سينتظر الجثمان عودة شقيقه أم سيشيع إلى مثواه الأخير قبل أن يأتى وهل سيدفن فى مسقط رأسه مدينة حلوان أم لا ؟ وهذا ما سنوافيكم به متابعي دوت الخليج الفنى خلال الساعات القادمة.