أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس: أجواء معتدلة اليوم مع ضباب وأمطار خفيفة على مناطق جنوبية

حالة الطقس: أجواء معتدلة اليوم مع ضباب وأمطار خفيفة على مناطق جنوبية.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر، مع درجات حرارة معتدلة نهارًا على المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد، بينما يكون حارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس: أجواء معتدلة اليوم مع ضباب وأمطار خفيفة على مناطق جنوبية

تشير التوقعات إلى انتشار ضباب خفيف على بعض الطرق في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وذلك من الساعة 4 حتى 8 صباحًا. كما يُحتمل تساقط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين.

وفيما يتعلق بحالة البحرين، سيكون البحر المتوسط معتدلًا مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فيتوقع أن يكون أيضًا معتدلًا بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، مع نفس اتجاه الرياح.