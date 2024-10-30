جوارديولا يعلق على فوز رودري بجائزة الكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على فوز لاعبه رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024.

جوارديولا يعلق على فوز لاعب مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: لم نكن لنتخيل قبل سنوات أن لاعبًا واحدًا حصل على هذه الجائزة المرموقة، نحن سعداء جدًا بأن نكون جزءًا منها، وأن نشاركها معه. نأمل أن يمنحه هذا الطاقة للتعافي بشكل جيد للموسم المقبل ليكون معنا مرة أخرى!

وأضاف مازحا: لولاي، لما حقق رودري الكرة الذهبية، هيا اعترفوا، إنها الحقيقة.

وعن غياب ريال مدريد عن الحفل قال جوارديولا: لا يوجد ما أقوله. إنهم يريدون الذهاب، إنه أمر جيد، أو لا يريدون، إنه أمر جيد. إنهم يريدون التهنئة، إنه أمر جيد، أو لا يريدون، إنه أمر جيد. بالتأكيد نحن لسنا هنا للحكم على ما تقرره الأندية الأخرى وما يجب عليها فعله"

وعن أحقية فنيسيوس جونيورز بالفوز بالجائزة قال مدرب مانشستر سيتي: هل كان من المفترض أن يفوز فينيسيوس بالكرة الذهبية؟ ربما، لكن هذا ما حدث. إنهم الصحفيون، وليس مجموعة من النخبة هم من يقررون ما يجب عليهم فعله.