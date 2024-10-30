نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يغير مركز محمد حمدي بسبب بنتايك بتشكيل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " استقرار جوزيه جوميز مدرب الزمالك على تغيير مركز محمد حمدي إلى مركز الجناح بدلا من الظهير الأيسر بسبب محمود بنتايك.

جوميز يغير مركز محمد حمدي بسبب بنتايك بتشكيل الزمالك

واستقر جوميز على تواجد بنتايك بديلا لأحمد فتوح في الجبهة اليسرى على أن يضع حمدي في مركز الجناح الأيمن.

ومن جانب آخر، يغيب دونجا عن مباراة البنك الأهلي وسط عدم حل المشكلة الخاصة به في الإمارات حتى الآن ومحمد شحاتة سيكون بديل دونجا في مباراة الجمعة وليس زياد كمال وتم تغيير استراتيجيته والاعتماد على محمد شحاتة بدلا من زياد كمال والذي شارك بشكل أساسي في آخر مباراتين للفريق في السوبر المصري