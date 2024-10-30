القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل في كأس الكاراباو

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 على ملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك في إطار الدور الرابع بكأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، تردد قناة bein Sports 3HD، الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدور الرابع بكأس الكاراباو.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.