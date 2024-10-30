نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية تحديدا الأوروبية والاسيوية عن مواعيد مباريات الدوريات العالمية تحديدا العربية والبطولات القارية من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في جميع البطولات

ستقام ست مباريات مهمة اليوم، منها مباراة ريفر بليت وأتلتيكو مينيرو في كأس الليبرتادورس ومباراة في الدوري الهولندي بين فينورد روتردام واياكس أمستردام بينما تقام أربع مباريات في منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

كما ستقوم قناة بي ان سبورت بنقل مباراة ريفر بليت وأتلتيكو مينيرو في كأس الليبرتادورس.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جميع المباريات في جميع البطولات اليوم...

* كأس الليبرتادورس:

- ريفر بليت وأتلتيكو مينيرو الساعة 3 ونصف صباحا بتوقيت مصر

* الدوري الهولندي:

- فينورد روتردام واياكس أمستردام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي

- إمبولي وإنتر ميلان الساعة 8 ونصف مساء بتوقيت مصر

- فينيزيا واودينيزي الساعة 8 ونصف مساء بتوقيت مصر

- أتلانتا ومونزا الساعة 11 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- يوفنتوس وبارما الساعة 11 الا ربع مساء بتوقيت مصر