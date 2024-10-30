موعد مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الكاراباو والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول وبرايتون وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

موقف ليفربول وبرايتون في كأس الكاراباو

يتطلع ليفربول للدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي على حساب تشيلسي علمًا بأنه أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالبطولة برصيد 10 مرات.

وتأهل ليفربول إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على وست هام في دور الـ32 بخمسة أهداف مقابل هدف.

بينما يسعى برايتون للفوز ومواصلة نتائجه الجيدة في الموسم الحالي على أمل التأهل والمنافسة على اللقب.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الكاراباو

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وبرايتون يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 على إستاد فالمر وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس كاراباو في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports HD 2 بنقل أحداث المباراة وسيقوم محمد بركات بالتعليق على أحداث اللقاء.