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كأس ألمانيا: آينتراخت يلاقي موشنغلادباخ

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الثاني من كأس ألمانيا بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:

آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 20:00
فرايبورغ × هامبورغ- الساعة 20:00
هيرتا برلين × هايدنهايم- الساعة 20:00
بادربورن × فردربريمن- الساعة 20:00
ماينز × بايرن ميونيخ- الساعة 22:45
هوفنهايم × نورنبرغ- الساعة 22:45
أرمينيا بيلفيلد × يونيون برلين- الساعة 22:45
دينامو دريسدين × دارمشتات- الساعة 22:45

النتائج المسجلة في الدور الثاني
لايبزيج × سانت باولي 4-2
أوجسبورج × شالكه 3-0
باير ليفركوزن × إيلفرسبيرج 3-0
كيكرز أوفينباخ × كارلسروه 0-2
فولفسبورج × بوروسيا دورتموند 1-0
شتوتغارت × كايزرسلاوترن 2-1
كولن × هولشتاين كيل 3-0
يان ريغينسبورغ × جروتر فيورث 1-0

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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