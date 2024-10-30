كأس ألمانيا: آينتراخت يلاقي موشنغلادباخ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الثاني من كأس ألمانيا بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:

آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 20:00

فرايبورغ × هامبورغ- الساعة 20:00

هيرتا برلين × هايدنهايم- الساعة 20:00

بادربورن × فردربريمن- الساعة 20:00

ماينز × بايرن ميونيخ- الساعة 22:45

هوفنهايم × نورنبرغ- الساعة 22:45

أرمينيا بيلفيلد × يونيون برلين- الساعة 22:45

دينامو دريسدين × دارمشتات- الساعة 22:45

النتائج المسجلة في الدور الثاني

لايبزيج × سانت باولي 4-2

أوجسبورج × شالكه 3-0

باير ليفركوزن × إيلفرسبيرج 3-0

كيكرز أوفينباخ × كارلسروه 0-2

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند 1-0

شتوتغارت × كايزرسلاوترن 2-1

كولن × هولشتاين كيل 3-0

يان ريغينسبورغ × جروتر فيورث 1-0