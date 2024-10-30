نشكركم على متابعتكم خبر كأس ألمانيا: آينتراخت يلاقي موشنغلادباخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأربعاء، مباريات الدور الثاني من كأس ألمانيا بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:
آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 20:00
فرايبورغ × هامبورغ- الساعة 20:00
هيرتا برلين × هايدنهايم- الساعة 20:00
بادربورن × فردربريمن- الساعة 20:00
ماينز × بايرن ميونيخ- الساعة 22:45
هوفنهايم × نورنبرغ- الساعة 22:45
أرمينيا بيلفيلد × يونيون برلين- الساعة 22:45
دينامو دريسدين × دارمشتات- الساعة 22:45
النتائج المسجلة في الدور الثاني
لايبزيج × سانت باولي 4-2
أوجسبورج × شالكه 3-0
باير ليفركوزن × إيلفرسبيرج 3-0
كيكرز أوفينباخ × كارلسروه 0-2
فولفسبورج × بوروسيا دورتموند 1-0
شتوتغارت × كايزرسلاوترن 2-1
كولن × هولشتاين كيل 3-0
يان ريغينسبورغ × جروتر فيورث 1-0