نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر يشيد بخط دفاع الأهلي ضد العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحق الفوز على فريق العين الإماراتي في مباراة الليلة عن جدارة واستحقاق.

الأهلي يتوج بكأس القارات

توج النادي الأهلي بلقب كأس القارات الثلاث وذلك عقب الفوز على حساب العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

وينتظر الأهلي مواجهة قوية عقب تخطي العين بين الفائز ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية من أجل مواجهته في المرحلة القادمة.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: أحد أسباب فوز النادي الأهلي على فريق العين الإماراتي هي إيقاف خطورة هجوم العين الإماراتي وسفيان رحيمي ولابا كودجو وغيرهم من مفاتيح اللعب.

وأضاف: فريق الأهلي كان الأفضل فنيًا من فريق الأهلي العين الإماراتي واستفاد من الجمهور الكبير الذي حضر المباراة.