نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اكتساح العين الإماراتي.. الأهلي ينافس على بطولة جديدة من "فيفا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل بطولة جديدة سيشارك فيها النادي الأهلي، وذلك بعد فوزه الكبير على فريق العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة ربع نهائي البطولة.

الأهلي ينافس على بطولة جديدة

وأوضح الاتحاد الدولي في تقرير نُشر عقب المباراة أن الأهلي، بفوزه على العين، يتأهل لخوض "كأس التحدي FIFA"، حيث ينتظر مواجهة الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادوريس من اتحاد أمريكا الجنوبية. من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 14 ديسمبر.

وسيواجه الفريق الفائز في هذه المباراة فريق ريال مدريد الإسباني على ملعب "لوسيل" بعد أربعة أيام، في مباراة نهائية للتتويج بلقب "كأس القارات للأندية FIFA".

وقد نجح النادي الأهلي في التتويج بلقب "كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA 2024" بعد فوزه على العين الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة. المباراة أقيمت بين بطل إفريقيا وبطل آسيا على استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري كبير من مشجعي الأهلي الذين زينوا المدرجات باللون الأحمر، مما أضفى أجواء حماسية على اللقاء.