نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه يوفنتوس نظيره بارما، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

ومن المقرر أن تقام مواجهة يوفنتوس وبارما على أرضية ملعب أليانز معقل اليوفي، يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي

ويدخل يوفنتوس المباراة طامعًا في حصد الثلاث نقاط للاقتراب من القمة، حيث يحتل اليوفي المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر نابولي.

في المقابل، يأمل بارما في تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليوفي لتحسين وضعه في ترتيب الكالتشيو، حيث يحتل السابع عشر، برصيد 8 نقاط.

يمكنكم مشاهدة مواجهة يوفنتوس وبارما، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة "AD SPORTS Premium 1".