"عشبة صحراوية مذهلة.. تخفض السكر التراكمي عشرين ضعفًا أقوى من إبرة الأنسولين!"

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رياض - احمد صلاح - تعتبر أوراق الكاري من النباتات التي اشتهرت في الطب الشعبي بقدرتها على دعم الصحة والسيطرة على العديد من الأمراض فهي ليست فقط مكون مميز يضيف نكهة للطعام ولكنها تمتلك خصائص طبية استثنائية من بين هذه الفوائد البارزة قدرتها على المساعدة في السيطرة على مرض السكري حيث تحتوي أوراق الكاري على مجموعة من المركبات الطبيعية التي تساهم في خفض مستوى السكر في الدم وتدعم صحة الجسم بشكل عام بفضل ما تحتويه من مضادات الأكسدة.

فوائد أوراق الكاري في السيطرة على مرض السكري

تلعب أوراق الكاري دورًا كبيرًا في المساعدة على ضبط مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي فهذه الأوراق تحتوي على مركبات تعمل على تحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر مما يساهم في تقليل نسبة السكر التراكمي في الدم بشكل طبيعي وقد أثبتت بعض الدراسات أن تناول أوراق الكاري بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين ما يجعلها خيار مميز لمن يرغبون في السيطرة على مستوى السكر لديهم بطريقة طبيعية وآمنة بعيدًا عن الأدوية الكيميائية التي قد تحمل آثارًا جانبية.

دور أوراق الكاري في تقليل الإجهاد على الخلايا البنكرياسية