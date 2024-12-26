انت الأن تتابع خبر "هيبقي زي الفل"...تنظيف الكوتشى الابيض وازالة البقع والاصفرار هيرجع جديد بدون تكاليف فى دقيقتين بفكرة جهنمية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تنظيف الأحذية البيضاء من أكثر المهام المزعجة، إذ تتراكم الأوساخ والأتربة عليها بسهولة مما يؤدي إلى فقدان بريقها واصفرار لونها ولكن لا داعي للقلق، فهناك عدة طرق فعّالة لإعادة الكوتشي إلى حالته الأصلية كما لو كان جديدًا.

طرق تنظيف الكوتشى الأبيض وإزالة البقع والاصفرار

يمكنك استعادة بريق الحذاء الأبيض باستخدام خليط بسيط من المكونات التالية:

ملعقة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة كبيرة من الكربونات

نصف ملعقة من الماء

ملعقة من ماء الأكسجين

طريقة التحضير:

امزج المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

استخدم فرشاة لتنظيف الكوتشي بمزيج المواد.

بعد إزالة الأوساخ والبقع، اترك الحذاء في الهواء ليجف تمامًا.

تنظيف الكوتشى الأبيض باستخدام الغسالة

يمكنك استخدام الغسالة لإعادة الأحذية البيضاء إلى حالتها النقية لكن تأكد من اتباع الخطوات التالية للحصول على أفضل النتائج:

نظف الحذاء من الأتربة قبل وضعه في الغسالة.

ضع كل فردة في كيس مخدة بشكل منفصل لتجنب التلف.

استخدم مسحوق الغسيل المناسب، إذا كانت غسالتك أوتوماتيك، فمن الأفضل استخدام مسحوق الجيل.

شغل الغسالة على أبطأ سرعة لتفادي تلف الكوتشي.

تجنب استخدام دورة التجفيف، بل اترك الحذاء ليجف في الهواء تحت أشعة الشمس التي تساهم في قتل البكتيريا.

طرق تنظيف الكوتشى الأبيض من الاصفرار

تحتاج الأحذية الجلدية إلى عناية خاصة للحفاظ على جودتها ومنع تشققها إليك بعض الطرق الفعالة: