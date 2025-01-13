طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة في 10 دقائق هاتكون جاهزة وأفضل من المطاعم

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رياض - احمد صلاح - البيتزا تعد واحدة من أشهر الأطباق حول العالم، وتتميز بتنوع طرق تحضيرها ونكهاتها التي تناسب مختلف الأذواق، ومع التطور المستمر في عالم الطبخ، ظهرت البيتزا السائلة كإحدى الابتكارات الحديثة التي تجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير، سنقدم طريقة عمل البيتزا السائلة وما يميزها عن البيتزا التقليدية.

طريقة عمل البيتزا السائلة

لتحضير البيتزا السائلة ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الحليب أو الماء.

2 بيضة.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

صلصة البيتزا أو صلصة الطماطم الجاهزة.

جبنة موزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير

في وعاء كبير قومي بخلط الدقيق مع البيكنج باودر، والملح.

أضيفي البيض، الحليب والزيت ثم اخلطي جيدًا باستخدام مضرب يدوي أو خلاط كهربائي حتى تحصلين على خليط ناعم وسائل.

قومي بدهن صينية الخبز بالزيت أو الزبدة لمنع التصاق العجينة.

ضعي العجينة السائلة في الصينية وقومي بتوزيعها بالتساوي باستخدام ملعقة أو سباتولا.

وزعي صلصة البيتزا فوق العجينة السائلة بشكل متساوي.

أضيفي المكونات المفضلة لديك مثل الجبنة، الفلفل، الزيتون، أو السلامي.

رشي المزيد من جبنة الموزاريلا على الوجه.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تتحمر الحواف وتذوب الجبنة.

أخرجي البيتزا السائلة من الفرن واتركيها تبرد قليلاً قبل التقطيع والتقديم.

قدميها مع مشروبك أو عصيرك المفضل واستمتعي بطعمها الشهي.

مميزات البيتزا السائلة

تتميز بسرعة التحضير فالعجينة السائلة لا تحتاج إلى وقت طويل للعجن أو التخمير.

تعدد الحشوات فيمكن تخصيص الحشوة بسهولة حسب الرغبة.

قوامها سهل وتتميز البيتزا السائلة بقوامها الطري والهش الذي يختلف عن البيتزا التقليدية.

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