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رياض - احمد صلاح - قبل وقت طويل من انتشار فوائد ماء الارز لتساقط الشعر على تطبيق tik tok ويوتيوب وانتهى به الأمر على مدونات كارداشيان، كانت النساء في قارة آسيا يستخدمنه في عملية التجميل لعدة قرون، وفقا لبحث نشر في مجلة تختص في مجال التجميل، فقد استخدمت النساء خلال فترة هييان في اليابان (794 إلى 1185 م) ماء الأرز لعلاج تساقط الشعر وتقويته، وقد تم نشر هذه الطريقة بعد ذلك من قبل قرية في الصين تسمى هوانغلو، تشتهر نساء ياو، اللائي يسكنن البلدة، بشعرهن الطويل الذي يبلغ متوسط ​​طوله ستة أقدام، تنسب نساء ياو خيوطهن القوية ولونهن الداكن لغسلها بماء الأرز، في حين أن معظم إثباتات فعالية ماء الارز لعلاجات تساقط الشعر يقتصر على التاريخ والتقاليد، إلا أن هناك أسبابًا علمية وراء فوائده وسوف نتعرف في هذه المقالة على فوائد ماء الأرز لتساقط الشعر بالإضافة إلى كيف يمكنك صنع ماء الأرز في المنزل.

ماء الأرز لتساقط الشعر تعرف على فوائده وطريقة استعماله حسب نوعية شعرك

ما هي فوائد ماء الأرز لتساقط الشعر

هل سيحول ماء الأرز شعرك إلى طبيعته الاولى؟ ليس تماما. لكن ماء الأرز له خصائص تعيد نمو الشعر وتعززه. علميًا، يجب أن يجتمع 18 من الأحماض الأمينية معًا لإنتاج البروتين اللازم لنمو الشعر، ويحتوي ماء الأرز على ثمانية من هذه الأحماض الأمينية، لذلك عندما يتم استخدام ماء الأرز على الشعر، فإنك سوف تحصل على تجديد الشعر، تعمل الفيتامينات الموجودة في ماء الأرز (B و C و E) أيضًا على تعزيز نمو الشعر، على الرغم من وجود أدلة علمية محدودة تثبت نمو الشعر حيث توجد دراسات محدودة، لكن خبراء من كوريا أكدوا أن نخالة الأرز قد تساعد في علاج تساقط الشعر عند الذكور، على وجه الخصوص، تحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية، حمض اللينوليك وحمض الأوليك اللذين تم اقتراحهما لتثبيط إنزيم 5-α- اختزال الذي يسبب تساقط الشعر عند الذكور،

كما ان له فوائد عديدة منها:

قيمة الرقم الهيدروجيني المنخفضة والعناصر الغذائية العالية في ماء الأرز المخمر تجعله مكيفًا ممتازًا. إنه يجعل الشعر أقوى وأكثر صحة من الجذور ويضيف لمعانًا صحيًا.

يجعل خصلاتك ناعمة ولامعة ويساعد أيضًا على فك تشابك الشعر الطويل بسهولة.

يحتوي على مادة آلانتوين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى البروتينات التي تساعد في تقوية جذع الشعر وملئ التشققات بالإضافة إلى ذلك، تقلل علاجات تساقط الشعر بماء الأرز من الاحتكاك ويزيد من المرونة ويغلق البشرة مما يجعل الشعر أكثر لمعانًا.

كيف اصنع ماء الارز؟

من السهل غسل شعرك بماء الأرز في المنزل، كل ما تحتاجه هو كوب واحد من الأرز غير المطبوخ، وبرطمان كبير أو وعاء، وفلتر.

ضعي الماء في وعاء واستخدمي مصفاة لشطف الأرز. تريد التأكد من إزالة جميع الشوائب من الحبوب. تقترح بعض مقاطع الفيديو الشطف عدة مرات، حتى يصبح الماء صافيًا.

املأ البرطمان أو الوعاء بكوب من الماء وأضف الأرز النظيف، قلّب الأرز في الوعاء على تطبيق TikTok، سترى حتى بعض الأشخاص يضعونه في وعاء ويهزونه، إذا كان لديك برطمان، يمكنك تأمين الغطاء وهز الأرز، يجب أن يبدو الماء حليبيًا.

دع الخليط لمدة 24 ساعة.

بعد 24 ساعة، صفي السائل من الأرز. قم بتخزين السائل في برطمان أو زجاجة شامبو فارغة أو وعاء.

كيف أطبق ماء الأرز على الشعر؟

يمكنك عمل ماء الأرز مثل قناع أو علاج شعرك كالمعتاد، أولا يجب أن تبللي شعرك بماء الأرز، وخاصة منطقة فروة رأسك، وتدليكه لمدة خمس دقائق، تستهدف هذه الخطوة بصيلاتك، مما يحفز النمو ويقوي شعرك، وانتظر خمس دقائق واغسل ماء الأرز باستخدام الشامبو المفضل لديك، استخدميه مرة إلى مرتين في الأسبوع ويمكنك توقع النتائج في غضون بضعة أسابيع / أشهر.

هل يمكنك ترك ماء الأرز على شعرك طوال الليل؟

يمكن جني أقصى فائدة من ماء الأرز بتطبيقه على فروة الرأس وتدليك الشعر لمدة 20-30 دقيقة، يمكنك الاحتفاظ به لفترة أطول فقط إذا وجدت أنه مناسب وبالتالي فإن وضع ماء الأرز طوال الليل على الشعر ليس ضروريًا حتى تظهر النتائج. في الواقع، لا ينبغي أن يبقى ماء الأرز المخمر على الشعر لفترة طويلة لأنه قد يتفاعل مع العرق على فروة رأسك ويهيجها، ومع ذلك يُظهر الشعر المجعد والمتعرج تحكمًا أفضل في التجعد عند استخدام ماء الأرز كبلسم يترك على الشعر.

ما هي فوائد استخدام ماء الأرز للشعر؟

لا يقتصر الأمر على فوائد استخدام ماء الأرز لعلاجات تساقط الشعر، ولكن لديهم رعاية مدروسة جيدًا تعود إلى فترة هييان من التاريخ الياباني عندما كانت النساء تستخدمه وذلك بشطف الشعر بماء الأرز، فيما يلي بعض المزايا:

يعالج الشعر التالف:

يحتوي ماء الأرز على إينوزيتول، وهو كربوهيدرات أثبتت دراسة أنه يغطي شعرك بل ويتغلغل فيه إلى أقصى حد، لإصلاح الشعر التالف وحتى حمايته من المزيد من التلف، وبالتالي تجميله. علاوة على ذلك، يزيد هذا الإينوزيتول من مرونة الشعر ويقلل من الاحتكاك السطحي لجدائل الشعر الفردية.

يمنح شعرك القوة واللمعان:

تقوي البروتينات والأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز خيوط الشعر من جذورها. علاوة على ذلك، فهي تزيد من سمك الخيوط المفردة مما يجعل شعرك كثيفًا وقويًا. لذلك، يؤدي التقصف الأقل والشعر الأكثر امتلاءً إلى شعر أطول ولمعان وصحي.

يساعد في نمو الشعر ويفك تشابكه

ماء الأرز وفير من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تسرع نمو الشعر، كما يساعد النشا الموجود في ماء الأرز على تغطية شعرك مع تسهيل فك تشابكه. هذا يسبب تقصف أقل وبالتالي شعر رائع!

يقلل من تقصف الأطراف:

أحد التأثيرات الإضافية للأحماض الأمينية والإينوزيتول الموجودة في ماء الأرز هو تحسين مرونة الشعر مما يؤدي إلى تقليل عدد الأطراف المتقصفة.

علاج قشرة الشعر بسرعة:

قشرة الرأس مرض فطري مرن يستمر في الظهور، ولكن يمكن استخدام ماء الأرز لعلاج هذا المرض الفطري والقضاء عليه من خلال الاستخدام المتواصل.

ايهما افضل في علاجات تساقط الشعر وتقويته؟ ماء الأرز المخمر أم ماء الأرز العادي؟

يُزعم أن ماء الأرز المخمر يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من ماء الأرز العادي، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2012، تحتوي المواد المخمرة على كمية أكبر من مضادات الأكسدة، وقد تحارب مضادات الأكسدة تلف خلايا الشعر والجلد، وهذا هو السبب في أنها مكونات نموذجية في منتجات التجميل.

ماء الأرز المخمر فوائده لتساقط الشعر

بالنسبة لعلاجات تساقط الشعر، يعمل ماء الأرز مثل السحر، خاصة على الأطراف المتقصفة والجذور التالفة والخيوط الرقيقة والهشة، يقوي شعرك ويجعله صحيًا وطويلًا وناعمًا ولامعًا، كما أن ماء الأرز يحسن بشرتك وتوحيد لونها إلى علاج الأمراض الجلدية مثل الجفاف والتقشر، يمكن لمياه الأرز المخمرة أن تصنع المعجزات على شعرك من خلال إصلاح الخيوط التالفة بالإضافة إلى تقويتها، ويمكن للمرء ببساطة استخدام ماء الأرز المخمر على وجهه ، كمنظف وتونر، لروتينك الأساسي للعناية بالبشرة، تمامًا كما تتطلب بشرتك روتينًا لـ (التنظيف، ترطيب)، يتطلب شعرك روتين (زيت، تنظيف، تغذية)، والذي يمكن اتباعه باستخدام ماسك ترطيب الشعر مرة واحدة في الأسبوع، هذا يجعل شعرك صحيًا ولامعًا وناعمًا ولامعًا.

هل ماء الأرز آمن لجميع أنواع الشعر؟