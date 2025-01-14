زيوت مفعولها سحري على البشرة

الزيوت الاساسية ممكن توفر حل فعال جدا لاي نوع من مشاكل الجلد ، كل نوع زيت اساسي بيحتوي على خصائص فريدة جدا بتساعد في حماية بشرتك من التأثيرات السيئة المختلفة ، وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنتعرف على فوايد واستخدامات بعض الزيوت العطرية اللي ليها مفعول السحر على بشرتك.

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