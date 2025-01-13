الليمون هو مكون سحري بيستخدم من فترة طويلة في علاجات التجميل الطبيعية ، وخصوصا للعناية بالبشرة ، لان الليمون يعتبر مصدر رائع لفيتامين سي ، وهو مضاد للاكسدة قوي بيمنع الجذور الحرة وعلامات الشيخوخة الملحوظة وتحفيز انتاج الكولاجين ، اللي يعتبر المكون البنيوي الرئيسي للبشرة واللي بيديها النضارة والمرونة ، كمان الليمون مليان بمضادات الميكروبات وخصائص منظفة تساعدك في الحفاظ على جمال بشرتك ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي ازاي تستخدمي الليمون لتفتيح البشرة وعلاج مشاكل البشرة المختلفة.
عمل اختبار حساسية:
اول حاجة اعملي اختبار حساسية عشان تشوفي رد فعل بشرتك من استخدام الليمون ، نضفي الجزء الداخلي عن الكوع وافركي عصير الليمون على المنطقة دي ، استني لمدة 24 ساعة تقريبا عشان تشوفي رد فعل الجلد ، لو حسيتي بلسعه زيادة او حرقة واحمرار خلال 24 ساعة ، اغسلي عصير الليمون فورا وماتستخدميهوش على اي جزء من جسمك.
- لعلاج علامات حب الشباب:
هتحتاجي:
- ليمون.
- ماية ورد.
- جلسرين.
هاتي ليمونة واقسميها نصين ، اعصري نصها وضيفي للعصير معلقة صغيرة ماية ورد ، و ½ معلقة جلسرين ، اخلطي المكونات كلها كويس مع بعض ، حطي من الخليط كل يوم قبل النوم ، تقدري تحتفظي بباقي الكمية في التلاجة ، ممكن يقعد معاكي لحد شهر.
- للحصول على بشرة مشرقة:
هتحتاجي:
- ليمون.
- كركم.
- لبن رايب.
امزجي 1 معلقة صغيرة لبن رايب مع عصير ½ ليمونة و 1 معلقة صغيرة كركم ، وزعي الخليط على بشرتك ودلكيه على البشرة لمدى دقايق ، وبعدها سيبيه لمدة 15 دقيقة كمان ، وبعدين اغسليه بماية دافية ، وبعدها رشي بشرتك بماية باردة.
اللبن الرايب بيساعد على علاج البثور ، والكركم بيساعد على منع السبب الجذري للبثور وبالتالي منعها ، والليمون يعتبر مبيض طبيعي للبشرة ، ولما المكونات دي بتتجمع مع بعض ، بتساعد على اشراق وبياض البشرة.
- تونر تفتيح البشرة:
هتحتاجي:
- عصير ليمون.
- خل تفاح.
- شاي اخضر.
- شاي اسود.
اغلي كوباية ماية ، وانقعي فيها كيسين الشاي ، بعد النقع قصي اكياس الشاي وفضيها في الكوباية ، وضيفي له ¼ معلقة صغيرة عصير ليمون ، و ¼ معلقة صغيرة من خل التفاح واخلطيهم كويس مع الشاي ، صبي الخليط في ازازة سبراي او برطمان محكم الغلق ، ورجيه بقوة لخلط كل المكونات كويس ، بعد ما تغسلي بشرتك كل يوم ، حطي من التونر ده على قطعة قطن وامسحي بيها بشرتك ، او رشي مباشرة عى بشرتك لو مستخدمية ازازة سبراي ، بعدين استني كام دقيقة لحد ما التونر يتغلغل في بشرتك وبعدها حطي الكريم المرطب بتاعك.
لو استخدمتي التونر ده لمدة 3 – 5 ايام ورا بعض ، هتشوفي تحسن كبير على بشرتك.
نصايح:
- لازم في الاول قبل استخدام الليمون تعملي اختبار الحساسية اللي قولناه في البداية.
- عصير الليمون ممكن يخلي بشرتك حساسة اكتر لاشعة الشمس ، عشان كده ضروري قبل التعرض للشمس تستخدمي واقي من الشمس مناسب.
- عصير الليمون بيحتوي على خصائص قابضة وده بيأدي لجفاف البشرة شوية عشان كده لازم تستخدمي مرطب بعده.
- ماتستخدميش عصير الليمون لو عندك اي جرح او ضرر في الجلد لانه ممكن يسبب حرقان واحمرار.
- ماتحطيش عصير الليمون قريب من منطقة العين والجفون.
- تفتيح البشرة بعصير الليمون محتاج وقت وانتظام عشان تشوفي نتيجة كويسة ، لو مش هتقدري تستخدميه كل يوم ممكن تستخدميه من 3 – 4 مرات في الاسبوع بدل كل يوم.
- ماتخرجيش للشمس وانتي حاطه عصير الليمون على بشرتك ، لان عصير الليمون بيخلي البشرة حساسة اكتر لاشعة الشمس وممكن يسبب حروق ، عشان كده لازم تشطفي اي عصير ليمون قبل الخروج ، واي حاجة فيها ليمون هي للاستخدام الليلي بس.
- عصير الليمون يعتبر فعال لتفتيح البشرة وتقليل النمش ، وكمان يعتبر علاج فعال للبشرة الدهنية.
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