امير الكويت يتوجه إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة شخصية من الملك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:27 صباحاً - توجه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له صباح اليوم إلى اسكتلندا- المملكة المتحدة، وذلك تلبية لدعوة شخصية من ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تشارلز الثالث.

وكان في وداعه على أرض المطار نائب الأمير ولي العهد الشيخ صباح الخالد و الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء و الشيخ أحمد العبدالله ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.