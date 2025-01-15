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أتلانتا ويوفنتوس.. قمة متكافئة

تعادل أتلانتا مع ضيفه يوفنتوس 1-1، في مباراة مؤجلة من الجولة 19 بالدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء. أتلانتا ويوفنتوس.. قمة متكافئةتعادل أتلانتا مع ضيفه يوفنتوس 1-1، في مباراة مؤجلة من الجولة 19 بالدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء. أحرز بيير كالولو هدف يوفنتوس في الدقيقة (54)، وتعادل أتلانتا عن طريق ماتيو ريتيغي في الدقيقة (78). وارتفع رصيد أتلانتا إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس. وفي مباراة أخرى ضمن ذات الجولة، فاز ميلان على مضيفه كومو بهدفين مقابل هدف. أحرز هدفي ميلان كل من ثيو هيرنانديز ورافائيل لياو في الدقيقتين (71 و77)، فيما سجل أساني دياو هدف كومو الوحيد في الدقيقة (60). جاءت المباراة متوسطة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، ونجح ميلان في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع وله مباراة متبقية، فيما توقف رصيد كومو عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

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