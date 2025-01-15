ليفركوزن يقترب من صدارة البوندسليغا

ليفركوزن يقترب من صدارة البوندسليغافاز باير ليفركوزن على ضيفه ماينز بهدف دون رد، في مباراتهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

أحرز اليخاندرو غريمالدو هدف بايرن ليفركوزن الوحيد في الدقيقة (49)، ليرفع رصيد فريقه إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر، فيما توقف رصيد ماينز عند 28 نقطة في الترتيب الخامس.

وفي نفس الجولة، حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا ثمينا على فرايبورغ بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك عن طريق روبن كوخ وعمر مرموش وهوجو إيكيتيكي وننامدي كولينز في الدقائق (43 و65 و72 و81)، بينما أحرز ريتسو دوان هدف فرايبروغ الوحيد في الدقيقة (37).

وارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 27 نقطة في المركز السابع.

وتغلب فولفسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ بخمسة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف فولفسبورغ كل من جوناس ويند من ركلة جزاء وماكسيميليان أرنولد وجواكيم مايهلي وماكسيميليان أرنولد ولوكاس نميشا "هدفين"، في الدقائق (3 و60 و75 84 و87)، فيما سجل شيو فوكودا هدف بوروسيا مونشنغلادباخ الوحيد في الدقيقة (89).

وارتفع رصيد فولفسبورغ إلى 27 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن فرايبورج/السابع/، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 24 نقطة في الترتيب الحادي عشر.

وتعثر بوروسيا دورتموند من جديد، بعد خسارته أمام هولشتاين كيل بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأحرز أهداف هولشتاين كيل كل من الياباني شوتو ماشينو وفيل هاريس والسويدي ألكسندر برنهاردسون وفيتي ارب في الدقائق (27 و32 و45 و90+8)، بينما سجل هدفي بوروسيا دورتموند كل من الأمريكي جيوفاني ريينا والإنجليزي جيمي بينو جيتنز في الدقيقتين (71 و77).

ورفع كيل رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد دورتموند عند 25 نقطة في المركز الثامن.