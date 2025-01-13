انت الأن تتابع خبر لنتيجة خرافية.. خلطة صاروخ النعومه لبشرة بنعومة ولون الورد البلدي مستحيل تستغني عنها بعد اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلطة صاروخ النعومه نعرضها عليكم من خلال السطور القادمة؛ إذ أنه من الطبيعي أن تكون بشرة جميع السيدات ناعمة، إلا أن هذه الخلطة سوف تساعد في التنعيم الفائق كنعومة الحرير وذلك لما بها من مكونات طبيعية مفيدة للبشرة، كما أن هذه الخلطة لن تكلفك شيئًا فلديك كل مكوناتها في مطبخك، لذلك عليك الاستمرار في متابعة الخلطة والقيام بتنفيذها.

خلطة صاروخ النعومه

إليك الخلطات التي تمنح بشرتك نعومة لا مثيل لها وتجعلها أيضًا مثل بشرة الأطفال، فإليك أهم هذه الخلطات.

خلطة جل الألوفيرا والعسل

جربي هذه الخلطة البسيطة في التحضير والمكونات، وإليك الخطوات فيما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

ربع ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب الدافئ.

طريقة التحضير

ضعي جل الصبار في طبق وأضيفي إليه العسل النحل وقلبي.

أضيفي إليهم الكركم، ثم ضعي عليهم اللبن الدافئ.

اغسلي بشرتك جيدًا، وافردي الخليط عليها واتركيه لمدة ربع ساعة.

قومي بفرك بشرتك جيدًا.

اغسلي بشرتك جيدًا بالماء الدافئ.

كرري الاستخدام يوميًا.

السكر واللبن لتنعيم البشرة

تعتبر من أسهل وأضمن الطرق في الحصول على بشرة فائقة النعومة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

ثلاثة ملاعق مملوءة لبن حليب.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر البني الخشن.

طريقة التحضير

اخلطي المكونين سويًا.

ضعي الماسك على بشرتك.

اتركيه حتى تشعري بشد في وجهك.

افركي الخليط جيدًا بحركات دائرية.

اغسلي وجهك جيدًا بماء دافئ.

ضعي القليل من أي مرطب متوفر لديك.

الكركم والدقيق لتنعيم الجسم

إليك الخلطة فيما يلي:

المكونات

ملعقة من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الكركم.

كمية مناسبة من اللبن الدافئ.

طريقة التحضير

ضعي الدقيق على الكركم وأضيفي اللبن الدافئ.

اعجني المكونات حتى تتكون لديك عجينة لينة.

افردي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

كرري الاستخدام يوميًا.

في نهاية