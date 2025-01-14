توقيع العقد التنفيذي للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 12:32 مساءً - قام السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بتوقيع تجديد عقد المرحلة الثانية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع السيدة الدكتورة "ريجينا كوالمان"، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السفير "يورجن شلوتس" سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة.

يأتي توقيع العقد الجديد استكمالاً للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية في مجال الهجرة لتوفير فرص هجرة آمنة للشباب المصري المؤهل، والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير البدائل الإيجابية لهذه الظاهرة.

تجدر الاشارة الي أن المركز المصري الألماني قد تأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2020، ويقوم المركز بتوفير وتلبية فرص عمل للشباب المصري من خلال عرض طلبات استقدام العاملين لمن يبحث عن فرص أفضل للعمل بالخارج أو بالداخل، كما يقدم خدمات التدريب، ويقوم بمعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك. كما يوفر المركز متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا، والتأهيل لسوق العمل الدولي من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل، بالإضافة إلي إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، وتقديم برامج دعم اجتماعي ونفسي للعائدين.