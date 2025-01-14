انت الأن تتابع خبر "خدعة بتموت شاربها".. القهوة تتحول إلى عدو لجسمك إذا تناولتها في هذه الساعات من اليوم.. "صدمة لكل عشاق القهوة"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القهوة، المشروب الأكثر شعبية عالميًا، تعد خيارًا مفضلًا للكثيرين لبدء يومهم بطاقة ونشاط. تحتوي القهوة على الكافيين، الذي يعزز التركيز والانتباه ومع ذلك، وعلى الرغم من فوائدها، فإن توقيت شرب القهوة قد يجعلها عدوًا لصحتك ودراسة حديثة كشفت أن تناول القهوة في أوقات محددة من اليوم قد يسبب أضرارًا جسيمة تؤثر على صحة الجسم ووظائفه.

القهوة تتحول إلى عدو لجسمك إذا تناولتها في هذه الساعات من اليوم

الجسم البشري يعمل وفق نظام دقيق يُعرف بالساعة البيولوجية، والتي تنظم دورة النوم والاستيقاظ وإفراز الهرمونات. يعتبر هرمون “الكورتيزول”، المعروف بهرمون الإجهاد، جزءًا من هذا النظام، إذ يصل إلى ذروته في الصباح الباكر لمساعدة الجسم على الاستيقاظ والنشاط. عند شرب القهوة في هذا الوقت، وخاصة فور الاستيقاظ، يُربك الجسم، حيث يثبط الكافيين إفراز الكورتيزول الطبيعي، مما يؤدي إلى اعتماد الجسم على الكافيين كمصدر للطاقة.

أوقات تجعل القهوة خطرًا على صحتك

فور الاستيقاظ صباحًا: قد يبدو تناول القهوة أول شيء في الصباح عادةً روتينية، لكنها ليست فكرة جيدة. في هذا الوقت، يرتفع مستوى الكورتيزول في الجسم بشكل طبيعي. شرب القهوة قد يتسبب في إضعاف تأثير هذا الهرمون، مما يؤدي إلى انخفاض طاقة الجسم بشكل أسرع.

بعد الساعة الرابعة مساءً: تناول القهوة في فترة ما بعد الظهر أو المساء يؤثر بشكل كبير على جودة النوم. الكافيين يحتاج إلى حوالي 6 ساعات ليخرج من الجسم تمامًا، لذا شربه في المساء يؤدي إلى صعوبة في النوم ويزيد من خطر الإصابة بالأرق.

قبل التمارين المسائية: على الرغم من أن البعض يعتمد على القهوة كمحفز قبل ممارسة الرياضة، إلا أن تناولها في وقت متأخر قد يرفع معدل ضربات القلب بشكل غير صحي ويؤثر على قدرة الجسم على الاسترخاء بعد التمارين.

الأضرار الصحية لشرب القهوة في الأوقات الخاطئة

اضطرابات النوم: القهوة تؤثر على إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن النوم. تناولها في المساء قد يؤدي إلى أرق طويل الأمد.

ارتفاع ضغط الدم: الكافيين يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما قد يضر بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية.

التوتر والقلق: تناول القهوة في أوقات يزداد فيها نشاط الجهاز العصبي قد يؤدي إلى تفاقم الشعور بالتوتر والقلق.

التوقيت الأمثل لتناول القهوة