انت الأن تتابع خبر «مليانة بروتين وبتخسس!»..بذور سحرية تخلصك من الكرش في ثلاثة ايام فقط وتقضي على مرض السكر ومقاومة الانسولين..هدية من السماء!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بذور الشيا بذور صغيرة مفيدة جدًا لأنها تحتوي على الكثير من الألياف والبروتين، كما تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة وهي آمنة للأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الجلوتين، منذ زمن بعيد، استخدم المايا والأزتيك بذور الشيا كجزء أساسي من طعامهم، تعني كلمة شيا القوة في لغة المايا، وكان المحاربون يستخدمون هذه البذور لمنحهم الطاقة عندما يضطرون إلى الجري لمسافات طويلة أو القتال، في الوقت الحاضر، يتعلم الكثير من الناس كيف يمكن لبذور الشيا أن تساعد في تقوية أجسامهم

فوائد بذور الشيا

بذور الشيا هي بذور صغيرة يمكن أن تساعد في تحسين صحة بطنك لأنها تحتوي على الكثير من الألياف والمواد المفيدة التي تسمى مضادات الأكسدة، من الجيد تناولها كل يوم تأتي هذه البذور من نبات جزء من عائلة النعناع، تنمو في أماكن مثل المكسيك وغواتيمالا واستخدمها الأزتيك منذ فترة طويلة، يمكنك أيضًا وضعها في أطعمة ومشروبات مختلفة، إذا كنت تأكل بذور الشيا كثيرًا، فقد تكون مفيدة حقًا لصحتك

البروتين في بذور الشيا