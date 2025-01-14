رئيس «الرعاية الصحية» يوقع اتفاقية لتعزيز ريادة الأعمال في قطاع الصحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:28 صباحاً -

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسيد محمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة "انطلاق" للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، وذلك لمناقشة آفاق التعاون بين الجانبين في مجال دعم ريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة "انطلاق"، وذلك في عدة مجالات أبرزها دعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، السياحة العلاجية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أهمية تعظيم الاستفادة من المنصات الدولية لريادة الأعمال لإنشاء برامج موسعة لجذب ودعم التكنولوجيا الصحية وكذلك الترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية 'نرعاك في مصر".

وأشار رئيس الهيئة، يهدف الاتفاق إلى توظيف الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية الذكية كوسيلة فعَّالة للترويج وذلك بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتنمية القطاع الصحي، وذلك في إطار رؤية الهيئة لتحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعزيز دور التكنولوجيا في تطوير المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذا التعاون يعكس رؤية الهيئة في بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات لدعم القطاع الصحي ، مثمنًا أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الرائدة مثل "انطلاق" في تطوير القطاع الصحي من خلال تقديم حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب محمد إيهاب عن فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتعزيز دورها في دعم مشروعات الهيئة من خلال تقديم خبراتها في مجالات التكنولوجيا الصحية والترويج للسياحة العلاجية، وأكد أن هذا التعاون يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل بين الصحة والتنمية الاقتصادية في مصر.

هذا، وقد حضر اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية، ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والإبتكار وريادة الأعمال، والدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، و عمر رزق المدير الإداري لشركة انطلاق للاستشارات والدراسات.