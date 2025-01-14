سفير دولة الكويت لدى بولندا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس البولندي أندجيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:27 صباحاً - قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية بولندا الصديقة سعد المهيني اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده إلى الرئيس البولندي أندجيه دودا في مراسم خاصة عقدت بقصر الجمهورية.

وذكرت السفارة الكويتية لدى بولندا في بيان لها أن السفير المهيني نقل إلى الرئيس دودا تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنيات سموه الصادقة لجمهورية بولندا الصديقة بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد السفير المهيني خلال لقائه الرئيس البولندي عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين بما يزيد على الستين عاما والتعاون البناء في شتى المجالات ومن بينها الثقافية والاقتصادية والعسكرية مستذكرا مساندة بولندا ضمن قوات التحالف الدولي في تحرير دولة الكويت العام 1991.

وقال السفير المهيني إن دولة الكويت مهتمة بتنمية العلاقات بما يخدم شعبي البلدين الصديقين من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري والسياحي وتعزيز التعاون في المجالين الغذائي والتكنولوجي.

وأشار إلى أهمية استثمار فترة رئاسة دولة الكويت الحالية لمجلس التعاون الخليجي ورئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى منتصف هذا العام من أجل تحقيق المنفعة لشعبي البلدين الصديقين وشعوب دول المنظمتين الخليجية والأوروبية.

وأعرب السفير المهيني عن التطلع إلى تنفيذ الرغبة المشتركة الكويتية - البولندية في العمل بما يعزز أواصر الروابط والعلاقات ويصبو إلى تحقيق التقدم والنماء للبلدين الصديقين.