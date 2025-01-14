اقلاع الطائرة الإغاثية الثالثة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:27 صباحاً - أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الثالثة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 35 طنا من المساعدات الإغاثية والصحية إلى جانب سيارتي إسعاف لدعم الفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وتأتي هذه الرحلة بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة ومشاركة عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور إبراهيم الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء في سوريا ينطلق من الدور الإنساني الكويتي ويبرهن سمو رسالتها الإنسانية ومحبتها وتفانيها في دعم ومساعدة الأشقاء في سائر البلاد العربية والإسلامية التي تكون بحاجة للدعم والمساندة.

وأكد الصالح أن اشتراك عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية مع (الكويتية للإغاثة) ضمن حملة (الكويت بجانبكم) يمثل دعما للاستقرار والأمن الاجتماعيين في سوريا الشقيقة بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا.

وذكر أن ذلك يأتي أيضا إيمانا من الكويت بضرورة تفعيل دور التآخي والتعاون لدعم ومساعدة المحتاج أينما كان مبينا أن من بين الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعيات (إحياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و(عبدالله النوري) و(العون المباشر) و(إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية).