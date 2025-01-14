العالم اليوم - رد غاضبا الساعة 1 صباحا.. ترامب يهاجم "المحقق الخاص"

انتم الان تتابعون خبر رد غاضبا الساعة 1 صباحا.. ترامب يهاجم "المحقق الخاص" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:20 مساءً - في الساعة الواحدة صباحا، رد الرئيس الأميركي القادم، دونالد ترامب، "بغضب حاد"، على المحقق الأميركي الخاص جاك سميث بسبب تقريره الأخير.

ووجد تقرير وزارة العدل الذي أجراه سميث، أن ترامب "ألهم مؤيديه لارتكاب أعمال عنف جسدي" في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021، ونشر عن عمد رواية كاذبة حول الاحتيال في انتخابات عام 2020.

كما أشارت الوثيقة التي كتبها سميث، إلى أن ترامب كان سيُدان بسبب "دوره في الأزمة"، لو لم يُعاد انتخابه من قبل الناخبين في فوز ساحق العام الماضي.

وقال المدعي العام، الذي حقق في قضية ترامب، في تقرير جديد إن فريقه "دافع عن سيادة القانون"، أثناء التحقيق في جهود ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.

وقدم سميث إلى الكونغرس، في وقت مبكر من الثلاثاء، تقريرا يوضح بالتفصيل نتائج التحقيق التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب للتشبث بالسلطة، وفقا لنسخة من التقرير حصلت عليها وكالة الأسوشيتد برس.

رد الساعة 1 صباحا

ردا على ذلك، انتقد ترامب سميث ووصفه بأنه "مدع عام مختل" في منشور "غاضب" في الساعة الواحدة صباحا، نُشرت على منصته للتواصل الاجتماعي TruthSocial.

وكتب ترامب: "جاك سميث المختل.. هو مدع عام عقيم لم يتمكن من أخذ قضيته للمحكمة قبل الانتخابات التي فزت بها بأغلبية ساحقة".

وأضاف: "هو [لم يكن] قادرا على محاكمة الخصم السياسي لـ "رئيسه" المحتال جو بايدن بنجاح، لذلك انتهى به الأمر بكتابة "تقرير" استنادا إلى معلومات مفادها أن اللجنة غير المختارة للمتسللين السياسيين والبلطجية دمرت وحذفت بشكل غير قانوني".

ودافع سميث عن تحقيقه قائلا: "إن ادعاء ترامب بأن قراراتي كمدع عام تأثرت أو وجهت من قبل إدارة بايدن أو الجهات السياسية الفاعلة الأخرى، هو باختصار أمر مثير للضحك".