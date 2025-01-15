نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بفخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق أتالانتا بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جيويس ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ملخص أهداف مباراة يوفنتوس وأتالانتا

وسجل بيير كالولو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 54 صنع مكيني.

وعادل روجيري النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 78 صنعه له بيلانوفا وانتهت المباراة 1/1.

وبهذه النتيجة احتل يوفنتوس المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة بعد تحقيق 7 فوز وتعادل بثلاثة عشر ولم يخسر بينما ظل أتالانتا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة حيث انتصر خلال 13 مباراة وتعادل بأربعة وهزم بثلاثة.